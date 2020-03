Volkswagen, PSA, Renault: quali sono le auto più vendute in Europa

Qual è la situazione del mercato delle auto in Europa nelle prime settimane del 2020? In questi giorni sono stati resi noti i primi dati sulla vendita di nuove auto nel mese di gennaio: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, le immatricolazioni sono diminuite del 7,5%. In termini assoluti il calo è di quasi 100mila unità: da 1,034 milioni del 2019 alle poco meno di 957mila dell’anno in corso.

Per quanti riguarda i vari Paesi, è l’Italia quella che per il momento sta reggendo meglio il colpo (ma il Coronavirus potrebbe avere purtroppo effetti devastanti, in ogni settore): il calo nostrano è solo del 5,9%. Peggio è andata in Francia (-13,4%), in Spagna (-7,4%), in Germania e in Gran Bretagna (-7,3%).

Le auto più vendute in Europa

Sono questi i marchi automobilistici più acquistati lo scorso gennaio in tutto il continente. Al primo posto troviamo Volkswagen, con 254.872 immatricolazioni di nuove auto, in calo dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2019: seguono il gruppo PSA (Peugeot e Citroen) che però perde il 12,9% rispetto allo scorso anno, e il gruppo Renault che invece perde il 16,3%.

Calo a doppia cifra per i marchi Mercedes e Smart (-10,4%) e di quasi un quarto delle vendite per il gruppo Ford, che ha perso il 22,7%. Male anche i marchi italiani: il gruppo FCA (Fiat e Chrysler) è in calo del 6,7%. Tra le performance peggiori quella di Alfa Romeo, che crolla di quasi un terzo (il 29,6%) rispetto al gennaio del 2019. Sono pochi i brand che hanno registrato il segno più: tra questi Toyota, +12,2% grazie soprattutto alle ibride, e Bmw che cresce del 5,2%.

