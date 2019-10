Maxi naked, alla massima potenza: i 4 migliori modelli sul mercato

Pronti a sfrecciare, di nuovo, sulle strade della provincia bresciana? Dalla Forra di Tremosine al Colle di Sant’Eusebio, certo sempre rispettando i limiti e le regole del Codice. Magari però a bordo di una moto naked estremamente potente: un test drive prima di provarla a tutta velocità in pista, in un circuito chiuso. Parliamo delle maxi-naked, le celebri moto prive di carenatura, dal look decisamente aggressivo e in grado di garantire prestazioni elevatissime, con potenze anche superiori ai 200 cavalli e in grado di superare i 300 chilometri orari.

A completare la lista delle caratteristiche imperdibili anche un peso contenuto, così da garantire scatto, ripresa e velocità, e avanzati sistemi elettronici con cui è possibile regolare la risposta del motore, il controllo di trazione e l’Abs. Honda, Ducati, Aprilia, fino all’inossidabile Mv Agusta: ecco i 4 migliori modelli sul mercato, a partire da 13.790 euro.

Aprilia Tuono V4 1100 Factory

Iniziamo la nostra rassegna dall’Aprilia Tuono V4 1100 Factory, la più esclusiva naked della Casa italiana. Una super sportiva che vanta un raffinato sistema di sospensioni elettroniche semiattive di Öhlins ed un’evoluta piattaforma inerziale che regola vari parametri come funzionamento dell’ABS, controllo di trazione, controllo di impennata, risposta al gas, launch control e altro ancora. Non dimentichiamo il telaio perimetrale in alluminio ed il potente V4 da 1.077 cc, capace di erogare 175 Cv a 11.000 giri, con 121 Nm di coppia. L’Aprilia Tuono V4 1100 Factory è acquistabile al prezzo consigliato di 18.990 euro.

Ducati Streetfighter V4

Nella nostra rassegna non poteva mancare la nuovissima Ducati Streetfighter V4. Una naked dalle forme moderne ed aggressive, con raffinate soluzioni aerodinamiche ed un motore da 1.103 cc in grado di sprigionare 208 cavalli a 12.500 giri. I prezzi partono da 19.990 euro per la versione standard, e 22.990 euro per la più sportiva Streetfighter S, con il debutto sul mercato previsto per il prossimo marzo.

Honda CB1000R Neo Sports Café

Occupiamoci ora della Honda CB1000R Neo Sports Café, una naked dallo stile inconfondibile, compatta e muscolosa. Passando alla caratteristiche tecniche, ricordiamo le sospensioni Showa, il motore 4 cilindri da 998 cc dotato di acceleratore elettronico con 4 Riding Mode, potenza di 145 Cv e coppia di 104 Nm. Infine il prezzo di 13.790 euro.

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro

La nostra rassena si conclude con un modello davvero esclusivo e dalle prestazioni elevatissime, la MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro. Si tratta della naked più veloce al mondo con una velocità massima di ben 312 km/h, spinta da un 4 cilindri da 998 cc con 212 Cv ed una coppia di 115 Nm. Non dimentichiamo il raffinatissimo design, con cerchi in fibra di carbonio ed il prezzo a partire da 42.990 euro.

Maxi-naked: dove comprarle a Brescia

Sfogliati i 4 modelli al top, ecco una breve lista di rivenditori autorizzati, a Brescia e dintorni, dove sarà possibile acquistare la moto dei vostri sogni: per Aprilia segnaliamo Filippini&Figli in Via Pusterla 9 (telefono 030 392637). Per moto Honda la concessionaria Schivardi, in Viale della Bornata 38 (030 362753). Per quanto riguarda le moto Ducati il dealer ufficiale è Ducati Brescia, in Via Sant’Orsola 22 (telefono 030 362235). Infine i modelli Mv Agusta: li potete trovare da Avanzi Moto in Viale Europa a Bagnolo Mella (telefono 030 620452).

