Auto usate, in Lombardia piace lo stile: i modelli più venduti del 2019

Ancora una volta, Das Panda: anche nel comparto delle auto usate. E’ la Fiat Panda la vettura usata più acquistata nel 2019 in tutto il Nord Ovest (Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta), che si conferma dunque il veicolo più immatricolato in Italia: lo riferisce il portale brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online del Belpaese, che ha raccolto i dati sulle vendite dell’anno appena concluso, con 3.102.893 passaggi di proprietà per il settore dell’usato, che si uniscono ai quasi due milioni di immatricolazioni sul nuovo. L’area del Nord Ovest vale un terzo dell’intero mercato italiano.

Tra le auto usate più vendute, come detto, c’è la Fiat Panda: la famosissima utilitaria guida la classifica in ben 10 regioni, due di queste nel Nord Ovest. Ma non in Lombardia: nella nostra regione la Panda è solo al terzo posto, mentre è la Fiat 500 l’auto usata più venduta, davanti alla Volkswagen Golf. Per quanto riguarda i modelli e le categorie, utilitarie e citycar dominano la classifica del 2019, valgono ben oltre il 30% del totale: seguono le berline, con il 20%, e poi i Suv, che si attestano al 15%.

Il mercato dell’usato in Lombardia

Il trend di passaggi di proprietà in Lombardia segue a grandi linee il trend del reddito. Dunque nei primi cinque posti troviamo Fiat 500, Volkswagen Golf, Fiat Panda, Jeep Renegade e Mercedes Classe A. Le categorie più vendute: il 30% sono utilitarie (due su cinque nella top five), il 19% berline, il 17% Suv, l’11% familiari e station wagon, il 7% monovolume. Tra le auto usate trionfa ancora il diesel, con il 59,3% dei passaggi di proprietà, seguito dai motori a benzina (34,3%), a Gpl (4,2%), modelli ibridi o elettrici (1,3%), a metano (0,9%).

Il mercato del Nord Ovest

Ampliando il confronto in tutto il Nord Ovest, e quindi oltre alla Lombardia anche Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, è la Fiat Panda la vettura più venduta: nelle varie top five si segnalano Jeep Renegade, Lancia Ypsilon, Volkswagen Golf (la più venduta in Liguria), Mercedes Classe A e Audi A4 Avant. Le alimentazioni: diesel oltre il 60% delle vendite, anche se in calo, benzina al 30%, numeri risicati per il Gpl (intorno al 4%), per ibride o elettriche e per i motori a metano.

Auto usate a Brescia

Per concludere, ecco alcuni utili indirizzi di rivenditori di auto usate operativi a Brescia e dintorni. Tra i tanti segnaliamo Autounica in Via Valcamonica 19/H (telefono 030 2410251), Noicompriamoauto in Via Girelli 34 (telefono 800 034650), Eurocar Brescia in Via Gobetti 6 a Rezzato (telefono 030 2596997), Autocom Brescia in Via Enrico Fermi 15 a Gussato (telefono 030 6119578).