Ecco quanto sono "vecchie" le auto in circolazione in provincia di Brescia

Quante auto si cambiano in una vita intera? A prima vista appare come un quesito dai profondi risvolti filosofici, ma nei fatti è un tema che ci accompagna dalla maggiore età in poi. La risposta negli ultimi tempi sembra aver trovato una sua stabilità: circa ogni 10 anni. E' questo il lasso di tempo che intercorre, in media, tra l'acquisto di una nuova auto: il sintomo di motori e carrozzerie sempre più resisenti, e di automobili sempre più sicure. E invece l'età media delle nostre auto? Di quelle che circolano per strada? Anche qui, intorno ai 10 anni. Anche se a Brescia, dove tutto sommato si sta bene, le auto per strada sono ancora più “giovani”.

Sono questi i dati che emergono dall'Osservatorio di Facile.it, il portale delle assicurazioni auto (e non solo) che confronta vari preventivi prima di calcolare premi e offerte. Secondo le analisi dell'Osservatorio, le automobili in provincia di Brescia hanno un'anzianità media di 9,35 anni. E quindi appena più bassa della media lombarda, fissata in 9,43 anni, e di quasi 12 mesi in meno rispetto alla media nazionale, 10,17 anni.

L'anzianità dell'auto a Brescia

I dati dell'Osservatorio sono calcolati sulla base di un campione di quasi 150mila preventivi per Rc auto, calcolati negli ultimi 12 mesi dagli utenti di Facile.it residenti in provincia di Brescia. Un dato comunque significativo, quasi un anno di differenza (in meno) rispetto alla media nazionale. Questo spiega, almeno in parte, i tanti “macchinoni” che si vedono spesso sfilare, e non solo nelle vie del centro cittadino. Sarebbe poi curioso intraprendere un confronto tra le auto più “giovani” e la media dei redditi più alti: se prendiamo ad esempio Cellatica, da sempre uno dei Comuni più “ricchi” della provincia, l'età media delle auto è di 5 anni e mezzo soltanto.

I dati paese per paese

Interessante, un tema sicuramente da approfondire. Ma adesso vediamo qualche dato paese per paese. Di Cellatica abbiamo già detto: anche a Brescia l'età è sotto la media, 8,93 anni per auto, così come Borgosatollo (8,13 anni), Botticino e Cazzago (8,04), Concesio (8,12) e Castenedolo (8,85) per rimanere nell'hinterland. Ma se a grandi linee l'età media delle auto in circolazione segue la linea principale del reddito, non mancano le sorprese. Tutto può succedere.

Alti e bassi: tutti i numeri bresciani

Prendiamo in esame i Comuni più popolosi della provincia e poi alcuni casi particolari. Sono nella media, più o meno, Desenzano e Lumezzane: nel primo Comune le auto hanno 10,13 anni di età media, nel secondo 9,76. Non varia molto neanche il dato di Montichiari, con 10,32 anni. Altri paesi popolosi sono Rovato (10,08 anni di media) e Darfo Boario Terme, dove però l'età media delle auto in circolazione si alza a 11,13 anni.

Tra Franciacorta e Bassa i paesi dove le auto resistono di più sono Coccaglio (12,24 anni di età media: il primato bresciano) e Calvisano, 11,36 anni di media. E tra i Comuni del lago di Garda spunta l'anomalia di Moniga: 11,65 anni l'età media delle auto in circolazione, quasi una “mosca bianca” tra i paesi dei dintorni. Come a Padenghe, dove le auto non hanno più di 7,98 anni.

Gli altri Comuni nel top della graduatoria: su tutti, avvicinato solo dai dati di Cellatica, vince Torbole Casaglia dove le auto in circolazione hanno un'età media di 4,42 anni. Ma nel “top” della curiosa graduatoria ci sono anche Rodengo Saiano con 7,75 anni e Verolanuova, con 7,60 anni. Nelle vicinanze di Brescia si segnala infine Roncadelle, sotto la media lombarda e nazionale con 8,18 anni.