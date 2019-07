Incredibile ma vero: autolavaggio fai da te con vodka e dentifricio

Tre ingredienti che messi insieme mai si erano visti: balsamo, dentifricio e vodka. Un toccasana per la carrozzeria della nostra auto, almeno secondo gli esperti di The Car People: tutti insieme diventano utili, utilissimi per la pulizia dell'auto fai da te, nel garage di casa o in giardino, senza spendere troppi soldi in prodotti costosi, e con la garanzia che funzionano davvero. Balsamo, dentifrico e vodka puliscono gli esterni, fanno sparire la ruggine, ridanno nuova vita allo smalto opacizzato. Incredibile ma vero, vediamo come.

Autolavaggio fai da te

Degli autolavaggi “classici” ne abbiamo già parlato, oggi ci addentriamo nel mondo del fai da te (mai avaro di soddisfazioni). Ecco combinare i tre elementi che abbiamo citato per raggiungere l'obiettivo di una pulizia perfetta della nostra auto.

Cominciamo dai fari: è qui che si deve utilizzare il dentifricio. Basta mettere un po' di pasta su un panno adatto, e poi cominciare a strofinare. Una pulizia profonda prima di risciacquare, prima con un panno bagnato e poi con la pompa dell'acqua, e infine asciugare con un panno ovviamente asciutto. Il risultato c'è e si vede: niente più fari appannati, via anche gli aloni di umidità.

Per far tornare a splendere la carrozzeria ci vuole invece un po' di balsamo per capelli. Il consiglio è quello di cominciare con un primo risciacquo, con acqua e sapone. Il balsamo arriva dopo: ogni mezzo litro di acqua, 125 millilitri di balsamo per capelli. Una miscela micidiale per sporco e impurità, provare per credere: ben stesa su tutta la carrozzeria con un panno, prima dell'ultimo risciacquo. Farà (quasi) un effetto cera.

Per pulire il parabrezza ecco l'ultimo ingrediente, la vodka. Soluzione pratica e veloce che può andare a sostituire i liquidi antigelo (che comunque si trovano facilmente in commercio). Essendo alcolico, anche a più di 40 gradi, è impossibile che possa gelare, anche con le più fredde temperature italiche. La miscela si compone di tre tazze di vodka, quattro tazze d'acqua e due cucchiai (piccoli) di detersivo per piatti. Agitate e mescolate, poi riempite gli erogatori del liquido per i tergicristalli.

Autolavaggio a Brescia

Il fai da te può dare grandi soddisfazioni, ma allo stesso tempo è inevitabilmente più complicato di un classico autolavaggio, quello con le spazzole e i getti d'acqua dove tutto è automatizzato, o quasi. Ecco allora un breve elenco di strutture attrezzate con autolavaggio a Brescia. Impossibile non segnalare Doctor Carwash, che si definisce “il primo autolavaggio di Brescia”: sono due le sedi operative, a nord in Via San Bartolomeo 27 e a sud in Via Luigi Abbiati 16. Tra i tanti segnaliamo anche Handwash in Via Valcamonica 9/F (presso IpMatic), Public Wash (anche per camion) in Via Giuseppe Garibaldi 54, Haadi Autolavaggio in Via San Polo 170.