Autolavaggio a Brescia: dove lavare la propria auto

Non tutti sono così fortunati da avere a disposizione ampi spazi per lavare la propria auto in completa autonomia: una rimessa privata, un giardino, un accesso esterno (ma che non sia in luogo pubblico, altrimenti sono multe). E oltre agli spazi, servono gli strumenti e gli accessori, l'acqua corrente. Ecco perché non è poi una cattiva idea rivolgersi a un autolavaggio specializzato, che sia self service o meno, dove poter lavare la propria auto in comodità e sicurezza.

L'autolavaggio

L'autolavaggio è un impianto utilizzato soprattutto per pulire gli esterni dei veicoli, ma esistono spazzole e aspiratori anche per gli interni, oltre che personale formato in grado di pulire il vostro mezzo in tempo reale. A grandi linee sono tre le tipologie di autolavaggio che possiamo incontrare: il self service, quello completamente automatizzato, quello “attrezzato” con personale umano per la pulizia interna ed esterna.

Il più noto (e probabilmente diffuso) è quello con base mobile e spazzole rotanti: l'auto viene “caricata” su un carrello semovente che appunto la trascina fino alla macchina del lavaggio vero e proprio. Qui il mezzo viene prima spruzzato di acqua e di sapone, poi lavato e ripulite con le spazzole rotanti elettriche (a rullo) di grandi o piccole dimensioni composte da setole. Una volta spruzzato, insaponato e lavato, il veicolo viene asciugato con dei potentissimi ventilatori.

Altre tipologie di autolavaggio

Esiste una tipologia simile alla precedente, dove la base non è più mobile ma fissa. Le spazzole elettriche in questo caso sono a scomparsa, oppure a movimento interrotto: il prosieguo del lavaggio è infatti manuale, utilizzando gli accessori messi a disposizione dal macchinario. Anche in questo caso l'asciugatura si completa con dei ventilatori.

Altra versione molto diffusa è quella classica dei self service. L'auto viene parcheggiata in un piccolo box, e sta al proprietario o conducente del veicolo procedere al lavaggio, solitamente inserendo dei gettoni acquistati in precedenza che permettono un lavaggio a tempo. Tramite i vari accessori (dalla pompa dell'acqua a quella del sapone, e poi l'asciugatrice e la cera) è possibile lavare l'auto da ogni lato, raggiungendo anche gli angoli più reconditi.

Autolavaggi a Brescia

La gamma delle strutture attrezzate con autolavaggio a Brescia è davvero numerosa: e non poteva che essere così in una città da quasi 200mila abitanti, con decine di migliaia di pendolari che si muovono ogni giorno, strade e arterie di ogni tipo, accessi autostradali e tangenziali.

Di seguito un breve elenco degli autolavaggi più noti a Brescia. Impossibile non segnalare Doctor Carwash, che si definisce “il primo autolavaggio di Brescia”: sono due le sedi operative, a nord in Via San Bartolomeo 27 e a sud in Via Luigi Abbiati 16. Tra i tanti segnaliamo anche Handwash in Via Valcamonica 9/F (presso IpMatic), Public Wash (anche per camion) in Via Giuseppe Garibaldi 54, Haadi Autolavaggio in Via San Polo 170.