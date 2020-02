Citycar, monovolume e Suv: i migliori modelli per ciascuna categoria

Dalla vasta indagine pubblicata da Altroconsumo, e che ha coinvolto più di 43mila automobilisti in tutta Europa in collaborazione con altre associazioni di categoria, emergono non solo i marchi più affidabili, secondo quanto riportato dall'esperienza degli automobilisti stessi, ma anche i migliori modelli per ciascuna categoria: dalla citycar al Suv, e poi utilitarie, compatte e monovolume. Vediamoli nel dettaglio.

La citycar più affidabile

Grazie alle loro ridotte dimensioni le citycar sono l'ideale per destreggiarsi tra il traffico cittadino e la cronica mancanza di parcheggi. Dall'indagine di Altroconsumo la più affidabile risulta essere la Kia Picanto, disponibile sul mercato a meno di 9mila euro: concessionaria ufficiale a Brescia e provincia è il Gruppo Bossoni, con sede in Via Valcamonica a Brescia (telefono 030 2410419). Questa la graduatoria delle auto che completano le citycar più affidabili: Suzuki Celerio, Skoda Citigo, Suzuki Ignis, Opel Karl.

L'utilitaria più affidabile

Le utilitarie spesso vengono utilizzate come seconde auto di famiglia, ma questo non esclude il loro uso il loro uso anche al di fuori dei centri urbani. Secondo Altroconsumo la più affidabile è la Nissan Micra, disponibile a partire da poco più di 11mila euro: a Brescia la potete trovare dal Gruppo Carmeli, con sede a San Zeno Naviglio in Via Diaz (telefono 030 7287800). Le altre in classifica: Nissan Micra, Honda Jazz, Suzuki Swift, Toyota Yaris, Kia Rio.

La compatta più affidabile

Il segmento delle compatte è il più importante del mercato: sono vetture che mixano al meglio dimensioni, spazio e comfort, consumi ridotti e brillantezza di guida. Secondo Altroconsumo al primo posto c'è la Toyota Prius, disponibile a partire da 25mila euro: a Brescia la potete trovare da Uniqa Bonera, in Via Breve (telefono 030 3696011). La classifica completa: seguono Lexus CT200H, Bmw Serie 2, Audi A3, Bmw Serie 1.

La monovolume più affidabile

Le automobili del segmento monovolume si caratterizzano soprattutto per l'ampio bagaglio, adatto per chi ha bisogno di spazio e comfort. Secondo Altroconsumo la più affidabile è la Toyota Prius+, disponibile a partire da meno di 30mila euro: a Brescia la potete trovare da Uniqa Bonera, in Via Breve (telefono 030 3696011). Completano la classifica Volkswagen Touran, Citoren Grand C4, Citroen Berlingo, Ford S-Max.

Il Suv più affidabile

Il segmento dei Suv (Sport utility vehicle) è molto apprezzato dagli automobilisti, nonostante il prezzo medio di queste auto non sia per tutte le tasche: secondo Altroconsumo la migliore per affidabilità è la Volvo XC40, disponibile a partire da poco meno di 30mila euro: a Brescia la potete trovare dal Gruppo Bossoni, in Via Triumplina (telefono 030 3730303). Completano la graduatoria Lexus NX, Toyota Rav-4, Kia Niro e Audi Q3.