Le migliori auto a metano del 2020

Per i tanti bresciani che percorrono decine di migliaia di chilometri l’anno per lavoro, oltre alle auto a Gpl anche quelle alimentate a metano consentono un notevole risparmio sull’acquisto del carburante. Come per il Gpl, anche le auto a metano hanno la doppia alimentazione, insieme alla benzina: tra i vari vantaggi ricordiamo anche il ridotto costo del bollo. Ai risparmi garantiti si somma però qualche svantaggio: su tutti la rete di distribuzione, per fare rifornimento, che non risulta capillare come quella dedicata ai veicoli benzina, diesel e anche Gpl. Da non dimenticare, infine, la revisione delle bombole da effettuare ogni 5 anni. Vediamo ora i 4 migliori modelli sul mercato.

Fiat Panda Natural Power

La vettura più venduta nel 2019 in Italia è disponibile anche con alimentazione a metano. La Fiat Panda Natural Power è dotata del motore TwinAir Turbo da 0.9 litri e 70 cavalli; rispetto alla versione a benzina monta un assetto leggermente rialzato necessario per consentire l’installazione delle bombole nella parte sottostante del pianale. Vettura disponibile in due allestimenti (Easy e Lounge) con prezzi a partire da 16.250 euro.

Polo TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche la Polo TGI, una vettura dal look curato e moderno spinta da un propulsore da un litro, con una potenza di 90 CV. I serbatoi di metano da 13,8 kg sono posizionati sotto il pianale senza togliere spazio all'abitacolo e senza compromettere la sua capacità di carico. Inoltre, in caso di necessità, è presente anche un serbatoio della benzina da nove litri. Vettura dotata delle più moderne tecnologie e disponibile in tre allestimenti a partire da 17.150 euro.

Seat Arona TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche il crossover Seat Arona TGI. Un Suv dal design sportivo realizzato sul pianale MQB utilizzato anche dalla Ibiza. Arona offre un ampio e modulabile abitacolo ed è spinto da un propulsore da 1.0 l, tre cilindri, turbo, da 95 CV. Infine i prezzi a partire da 19.250 euro.

Skoda Octavia G-TEC

Concludiamo la nostra rassegna con una comoda station wagon, la Skoda Octavia G-TEC. Una vettura spinta da un propulsore 4 cilindri, da 1,5 litri con una potenza di 136 CV e velocità massima di 202 Km/h. Ricordiamo, inoltre, l’autonomia a metano fino a 480 chilometri e il cambio automatico DSG a 7 marce. Station wagon acquistabile a partire da 27.740 euro.

Auto a metano: dove acquistarle a Brescia

Come sempre, in ordine di apparizione. Per i modelli a marchio Fiat segnaliamo il Gruppo Bossoni: a Brescia in Via Valcamonica (telefono 030 29851) ma presente in provincia anche a Orzinuovi, Rezzato, Desenzano e Manerbio. Passando a Volkswagen, il gruppo Saottini Auto è presente a Brescia in Via Carlo Fenzi (telefono 030 3695421) e anche a Desenzano: Saottini vende anche Skoda, nell’autosalone di Viale Sant’Eufemia (telefono). Infine, per le auto a marchio Seat, segnaliamo Autodrive: a Brescia in Viale Sant’Eufemia (telefono 030 2066031) e poi a Rovato.

