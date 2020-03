Auto ibride, boom di immatricolazioni: i 10 modelli più venduti

Comincia a dare i suoi frutti anche in provincia di Brescia la campagna martellante degli ultimi mesi, affiancata ai sostanziosi investimenti delle principali case automobilistiche: le auto ibride sono sempre più apprezzate dagli utenti italiani. Le vendite di queste vetture sono infatti aumentate a febbraio del 90% rispetto allo stesso mese del 2019, con una quota di mercato che oggi vale l’11%.

Nel dettaglio, nel solo mese di febbraio sono state immatricolate 18.026 autovetture ibride: un anno fa erano 9.457. Per quanto riguarda i modelli più venduti, al vertice della classifica si posiziona la Ford Puma, con 1.914 immatricolazioni: segue la nuova Fiat 500 Hybrid, che ha appena debuttato sul mercato, infine il terzo gradino del podio, occupato dal crossover Toyota CH-R. Il marchio giapponese occupa anche il quarto, il sesto e il settimo posto della top ten.

La top ten delle auto ibride

Il podio lo conosciamo già: Ford Puma, Fiat 500 Hybrid, Toyota CH-R. Un’altra Toyota al quarto posto, la Yaris, seguita da Suzuki Swift e Toyota Corolla e Toyota Rav 4. Chiudono la top ten la Suzuki Ignis, poi Range Rover Evoque e infine Audi A4.

Auto ibride: dove acquistarle a Brescia

Sfogliando la classifica dall’alto verso il basso, abbiamo selezionato le prime tre in graduatoria: per quanto riguarda i modelli Ford potete contattare Fioletti, a Brescia in Via Valcamonica 14/F (telefono 030 2187611) e poi a Concesio, Desenzano e Manerbio. I modelli Fiat li potete trovare da Bossoni, concessionario Fca a Brescia in Via Valcamonica 21 (telefono 030 5537991) oppure a Desenzano. Infine i modelli Toyota, disponibili da Uniqa Bonera a Brescia in Via Breve 4 (telefono 030 3696011) oppure a Lonato.