Dominio Toyota, poi Smart e Tesla: elettriche e ibride, i modelli più venduti

Dominio assoluto Toyota tra le ibride, con i primi quattro posti saldamente occupati: più combattuto invece il segmento di mercato delle 100% elettriche, dove a contendersi lo scettro sono Smart, Renault e Tesla. E' questo il quadro del mercato delle auto ibride ed elettriche per l'anno 2019, reso noto da pochi giorni dall'Unrae, l'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli elettrici che oltre alla classifica delle auto più vendute presenta i dati relativi alle vendite di vetture ibride e dotate di alimentazione esclusivamente a batteria.

In totale lo scorso anno sono state vendute in Italia 10.566 auto elettriche (+111%), mentre le immatricolazioni delle auto ibride (Mild-Hybrid, Full Hybrid e Plug-In) sono state 116.327, con un aumento del 33%.

Le auto ibride più vendute in Italia

Per quanto riguarda le auto ibride, al vertice della classifica troviamo la Yaris di Toyota, brand che occupa anche le altre posizioni del podio con i modelli C-HR e RAV4. Di seguito la classifica completa delle auto ibride più vendute in Italia:

1. Toyota Yaris

2. Toyota C-HR

3. Toyota RAV4

4. Toyota Corolla

5. Range Rover Evoque

6. Suzuki Ignis

7. Audi A6

8. Kia Niro

9. Suzuki Swift

10. Lexus UX

Le auto elettriche più vendute in Italia

Passiamo ora alla classifica delle auto elettriche con al primo posto la citycar Smart ForTwo, seguita dalla Zoe di Renault e dalla Tesla Model 3. Qui la classifica completa delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2019:

1. Smart ForTwo

2. Renault Zoe

3. Tesla Model 3

4. Nissan Leaf

5. Smart ForFour

6. BMW i3

7. Hyundai Kona

8. Tesla Model S

9. Tesla Model X

10. Jaguar i-Pace

Elettriche o ibride: dove acquistarle a Brescia

Per quanto riguarda i modelli più venduti delle due categorie, segnaliamo la concessionaria Activa Toyota per le auto del celebre marchio giapponese, in Via Colombaie 1/3 a Brescia (telefono 030 3156500). Sempre a Brescia, in Via Zammarchi, lo store Mercedes Benz e Smart di Bonera Group (telefono 030 371851), che ha una sede anche a Lonato. Infine Renault: modelli ibridi ed elettrici dal Gruppo Carmeli, a Brescia in Via Diaz 10 (telefono 030 3539320) e poi a Coccaglio.

