Caldo da bollino rosso, è massima allerta: percepiti fino a 42 gradi

Allerta meteo di livello tre, il livello massimo, in gergo comune il “bollino rosso”: come già anticipato dalle previsioni di questi giorni c'è anche la provincia di Brescia nel lungo elenco delle località italiane dove da giovedì 2 agosto il caldo sarà davvero fuori controllo. Le temperature percepite potrebbero infatti superare anche i 40 gradi.

Da Bolzano a Bologna, da Brescia e Milano, e poi Genova, Torino, Trieste e Verona: in buona parte del Nord Italia (ma anche al Centro) temperature ancora in salita per tutto il weekend, almeno fino all'inizio della prossima settimana.

Come scrive 3bmeteo.com, in questi giorni ci sarà “l'acuto dell'ondata di caldo africana più calda dell'estate”. Farà caldo anche di notte, con le cosiddette “notti tropicali”: le temperature minime potrebbero non scendere sotto i 25 o i 26 gradi.