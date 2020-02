Forte perturbazione nel Bresciano, raffiche di vento fino a 140 km orari

Dal primo pomeriggio di martedì, violente raffiche di vento stanno spazzando la provincia di Brescia, dalla Valcamonica fino al Lago di Garda.

Il Benaco è in burrasca da circa 3 ore, colpito in particolar modo il basso lago, dove sono già caduti in strada alcuni rami spezzati.



Finora il record è stato però raggiunto al Lago della Vacca, dove la centralina di Meteopassione.com ha rilevato una raffica di 138.4 chilometri orari. Anche in città il vento si fa sentire, con picchi di 75 km/h.