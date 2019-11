Notte terribile per il maltempo: nubifragi e vento oltre i 100 km orari

Forte maltempo nella notte tra giovedì e venerdì su tutta la provincia, con pioggia incessante in pianura e neve in montagna. Ma, a farla da padrone, sono state le violente raffiche di vento che hanno interessato soprattutto Brescia e l'hinterland, privando del sonno numerosi cittadini.



Nella stazione meteo del castello la raffica massima ha raggiunto i 107,8 km/h, mentre in piazzale Arnaldo si è fermata a 96,6 km/h. Nel resto della pianura si va dai 35 ai 70 km/h.



Nelle prossime ore dovrebbe continuare a piovere, probabilmente fino al tardo pomeriggio. Il vento, fortunatamente, scenderà gradualmente di intensità.