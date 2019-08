Maltempo, non è finita. L'allerta della Protezione Civile: "In arrivo vento e forti temporali"

Forse il maltempo non ha ancora mollato la presa sulla nostra provincia. Alle 13 di martedì, la Protezione Civile ha pubblicato una nuova allerta per rischio "idrogeologico, idraulico, temporali forti e forte vento", che dovrebbe coinvolgere anche l'Est bresciano e il Lago di Garda.







Gli esperti di Meteopassione.com lanciano l'allarme per nuove supercelle in pianura, simili a quelle che hanno devastato la nostra provincia: "Ancora pericolo supercelle per stasera. Più probabili però questa volta sul Veneto. Speriamo di limitare il più possibile i danni, ma l'atmosfera purtroppo è ancora piena di energia. Da domani abbassamento termico consistente".