Il maltempo non dà tregua: nuovi temporali con forte vento e rischio grandine

Il maltempo non concede tregua. Dopo i danni causati dal nubifragio di martedì - in Valcamonica un ponte è stato spazzato via da una piena, a Brescia tante strade sono finite sott'acqua -, verso le 20 di mercoledì sono in arrivo temporali, localmente di forte intensità.

"Possibili grandinate e forte vento - spiegano gli esperti di Meteopassione.com -. La direzione del fronte temporalesco è la medesima del 6 agosto, con celle in propagazione da ovest verso est. Probabilmente, le zone colpite saranno sempre la fascia alpina e prealpina, ma non si esclude che possa ancora essere coinvolta la pianura".

Per ilMeteo.it i temporali interesseranno anche Brescia: sempre in città, stavolta secondo i dati dell'Aeronautica Militare, alle 23 è prevista una possibilità del 70% di fenomeni intensi.