Ondata di maltempo arriva sul Bresciano: forti temporali e rischio grandine

"Nella serata odierna sono previsti temporali localmente intensi, con possibilità di episodi di grandine": a lanciare l'allerta sono gli esperti di Meteopassione.com, che - per la serata di martedì 6 agosto - annunciano l'arrivo di una forte ondata di maltempo sulla nostra provincia.

"Sul Bresciano, le zone dove i fenomeni sembrano più probabili e intensi sono la fascia alpina e prealpina - continuano i meteorologi -. La pianura potrebbe anche non essere coinvolta, ma non ci sentiamo di escludere episodi locali a priori". Il portale ilMeteo.it prevede temporali anche in città verso le 22.