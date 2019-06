Maltempo in arrivo sulla provincia di Brescia: "Rischio forti temporali e grandinate"

Una perturbazione sta scendendo dalle Alpi in direzione della Pianura Padana. In serata coinvolgerà anche la provincia di Brescia: "La possibilità di temporali forti, con annesse grandinate, esiste ed è concreta, ma anche ora è impossibile indicare dove con precisione. I temporali saranno più probabili sulle valli e in montagna, mentre alcune zone della pianura potrebbero addirittura rimanere a secco", scrivono gli esperti di Meteopassione.com. Stando al portale ilMeteo.it, l'ondata di maltempo dovrebbe raggiungere la città a partire dalle 19-20, con precipitazioni abbandonati dalle 22.