Temporali in arrivo: supercella si forma sopra il Lago di Garda

Come anticipato stamattina, c'era il rischio che - con i temporali in arrivo nel pomeriggio - si formassero supercelle anche nella zona del Bresciano, ma senza portare la carica distruttiva dello scorso anno: "Fenomeni isolati, leggermente più forti e più scenografici rispetto alle altre zone", scrivevano gli esperti.

"I temporali si sono sviluppati poco più a nord del previsto, ora interessano il Veneziano, il Padovano e l'area del Garda, dove la webcam sta immortalando molto probabilmente una supercella (ore 16.30)", scrivono gli esperti di Zenastormchaser. "È diventato tutto buio, acquazzone di 2 minuti, un po' di vento e poi di nuovo la luce", racconta Sandro, un nostro lettore di Moniga.

Una supercella si è formata anche nella zona di Finale Emilia verso le 15, ma non è riuscita a toccare il suolo. Per fortuna, dunque, per adesso niente danni in pianura.