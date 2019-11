"Ma che freddo fa?!": il rifugio si trasforma in una statua di ghiaccio

Immagini impressionanti arrivano dal rifugio Damiano Chiesa, a 2.060 metri di quota sul Monte Altissimo, affacciato sul Lago di Garda. A causa delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni (e tutt'ora in corso), unite al forte vento e al crollo delle temperature, l'intero edificio è stato ricoperto da uno strato di ghiaccio e neve. Scattate da Alessandro Viesi e pubblicate sul profilo Instagram del rifugio, le foto sono altamente suggestive e anche un po' inquietanti: per gli appassionati di cinema, la memoria non può che ritornare alla scena finale di Shining, con l'Overlook Hotel avvolto nella neve.