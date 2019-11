In arrivo intensa ondata di maltempo, porterà pioggia e abbondanti nevicate

Una nuova perturbazione è in arrivo su tutta la Lombardia. A dirlo sono gli esperti di Meteopassione.com: "Dal pomeriggio ci attendiamo un altro peggioramento, anche abbastanza intenso che apporterà molte precipitazioni sia in pianura che sul settore alpino".

Le precipitazioni proseguiranno proseguiranno per lunghe ore fino al mattino di venerdì: "Sarà un primo passaggio intenso - scrivono ancora i meteorologi bresciani -, un secondo è previsto nella serata di domani, anche se non è ancora così certo da parte di tutti i modelli matematici. Tanta neve in montagna, generalmente oltre i 1300-1500 metri".