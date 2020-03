Nevica sulle montagne bresciane: fiocchi fino a 800 metri di quota

Nevica sulle montagne bresciane: da stamattina, lunedì 2 marzo, i fiocchi stanno scendendo fino a 800 metri di quota, con qualche 'spolverata' anche più in basso sempre sulle zone alpine.

La neve sta scendendo non solo sui versanti ma anche a fondovalle, a Ponte di Legno si stanno lentamente imbiancando strade e piazze. Sopra, nella foto, i prati imbiancati di Cimbergo (850 metri s.l.m.) a mezzogiorno.



Secondo le previsioni de ilMeteo.it, la nevicata in corso a Ponte di Legno e in Alta Valcamonica si intensificherà nel corso del pomeriggio, continuando ininterrottamente fino alle 4 del mattino di martedì. Attesi accumuli fino a 40 centimetri.