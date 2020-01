Un bianco risveglio: nevica nel Bresciano oltre i 1000 metri di quota

Sabato mattina la provincia di Brescia si è svegliata sotto un'ondata di maltempo, con pioggia in pianura e neve nelle valli e in montagna, a partire dai 1000-1100 metri di quota.



Si tratta però di una perturbazione passeggera, che andrà velocemente esaurendosi già in mattinata, poco oltre dopo mezzogiorno. Domenica è previsto tempo stabile, con nubi sparse durante il giorno e cielo coperto in serata.