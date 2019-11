Maltempo, arriva forte peggioramento: pioggia e abbondanti nevicate

"Il maltempo non ci dà tregua, dopo una giornata con deboli piogge sparse alternate a qualche pausa, questa sera è previsto un deciso peggioramento del tempo su tutto il Nord-est italiano". Queste le previsioni degli esperti di Meteopassione.com.

Sono dunque in arrivo abbondanti piogge e nevicate sui monti e nelle valli: "Al momento, il Bresciano sembra dentro la ritornante pilotata dal minimo depressionario sul Mar Tirreno - scrivono ancora i meteorologi -. La neve dovrebbe cadere a quote ancora relativamente basse per il periodo, sulle Prealpi è attesa neve generalmente sui 1200-1400 metri, sul settore alpino forse anche più in basso nei fondovalle più freddi. Non sarà finita qua, perché per giovedì sera è già in arrivo un altro forte peggioramento."