Aria gelida dal Polo Nord: temperature in picchiata, rischio neve a Brescia e in pianura

Prima un brusco calo delle temperature, poi la neve: forse qualche fiocco cadrà anche in città e sulle pianure del Bresciano. Le previsioni per i prossimi giorni fanno pensare a una settimana dal clima decisamente rigido, tipico del periodo. Oltre al freddo, potrebbe arrivare la neve, anche a basse quote per rendere ancora più magica la giornata che tutti i bambini attendono con ansia, quella che segna l'arrivo di Santa Lucia.

"A metà settimana un deciso aumento della pressione atmosferica sulla penisola scandinava favorirà la discesa di aria fredda di estrazione artica sui Balcani e sull'Italia, che determinerà un deciso calo delle temperature - scrive il meteorologo di 3Bmeteo Andrea Vuolo -. Nel contempo, due perturbazioni atlantiche interesseranno l'Italia tra mercoledì e venerdì, con il ritorno di precipitazioni diffuse in molte regioni, nevose anche a quote piuttosto basse al Nord. "

Colonnine di mercurio in calo, da mercoledì, e tetti imbiancati anche nella nostra provincia e in città. "Giovedì è possibile debole peggioramento del tempo in serata con neve fino a bassa quota. Venerdi cielo molto nuvoloso o coperto con la possibilità di precipitazioni", scrivono infatti gli esperti di Meteopassione. Secondo il portale ilMeteo.it, precipitazioni nevose sono previste in città già tra le 4 e le 7 di giovedì mattina, con un accumulo modesto di circa un centimetro. La colonnina di mercurio, invece, segnerà una minima di -3°C.