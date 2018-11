Anticipo d'inverno, temperature in picchiata: neve in arrivo anche a quote basse

In caso non ve ne siate accorti, il freddo è arrivato davvero. Ma quanto durerà? Intanto bisogna fare i conti con le prime gelate di stagione, non appena si sale di quota. Ma anche in pianura (e sui laghi) domenica pomeriggio, nonostante il sole, le temperature si sono attestate intorno ai 5 o 6 gradi, e lunedì mattina tra i 2 e i 4. E la situazione nelle prossime ore potrebbe ancora peggiorare.

Merito (o colpa, dipende dai punti di vista) di un vortice di aria fredda che si è stabilizzato sull'Europa centrale, Nord Italia compreso, mentre aancora più a nord “un robusto campo di alte pressioni staziona sul comparto settentrionale del vecchio continente”. Lo scrive 3meteo.com.

“Un nuovo impulso freddo dall'Europa nordorientale si muove in moto retrogrado verso gli Stati centrali e l'Europa sudoccidentale, interessando anche l'Italia centro-settentrionale. Nel suo moto scaverà un centro di bassa pressione in prossimità della Sardegna, responsabile di tempo instabile in molte parti dello Stivale. Il tutto accompagnato da un ulteriore calo termico al Nord”.

Guanti, berretti e giubbotti pesanti: prima o poi doveva succedere. Paiono dunque definitivamente archiviate le temperature primaverili che hanno caratterizzato il mese di novembre, più o meno fino alla cosiddetta “estate di San Martino”, la scorsa settimana. E tra costante calo termico, e precipitazioni in arrivo, attenti anche alla neve: al Nord sono attese precipitazioni nevose fin dai 600 metri di altitudine.