Arriva una nuova perturbazione: intensa nevicata anche in pianura

Dopo la "spolverata" in pianura di oggi, giovedì 12 dicembre, una nuova perturbazione porterà ancora neve a bassa quota nella nostra provincia.

A dirlo sono gli esperti di Meteopassione.com: "Domani mattina inizierà a nevicare anche in pianura sul Bresciano, con massima intensità tra tardo mattino e primo pomeriggio, prima di un rapido miglioramento con anche schiarite in serata. Una perturbazione quindi rapida, ma intensa. Gli accumuli potrebbero superare i 5 cm in pianura, specie se i rovesci si dimostreranno intensi come paiono oggi dai modelli. Accumuli anche superiori ai 10cm sulle nostre valli".

"Potrebbe sembrare che ci stessimo avviando sempre più in inverno, ma invece non sarà così - aggiungono infine i meteorologi bresciani. Dopo questo episodio infatti è prevista una forte risalita termica in quota e almeno fino a Natale il crudo inverno non sarà di casa".