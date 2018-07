Allerta meteo: caldo e poi il maltempo, rischio forti temporali e grandinate

Temporali in transito al Nord, ancora estate al Sud: questo quanto scrive il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com. E in effetti basta guardare fuori dalla finestra per accorgersi che in provincia di Brescia qualcosa è già cambiato, rispetto al caldo afoso degli ultimi giorni – lunedì compreso, con picchi ben oltre i 30 gradi.

“Al Nord l'anticiclone africano perderà energia, eroso da una depressione in avanzamento da Ovest che porterà temporali soprattutto su Alpi e Prealpi ma localmente anche in pianura, il tutto accompagnato da un calo termico”, scrive ancora Mazzoleni.

Le giornate da tenere d'occhio: i primi temporali dovrebbero arrivare già martedì sera, per “stabilizzarsi” mercoledì e giovedì (potrebbe piovere tutto il giorno) e per cui non si escludono nemmeno le grandinate, a seguito del vistoso calo delle temperature.

Le previsioni meteo nel dettaglio

A Brescia farà ancora caldo, caldissimo per tutto il giorno. Le massime di martedì supereranno i 33 gradi. Ma prima del buio arriveranno i temporali: prime gocce già dalle 18, poi temporali forti tra le 19 e le 20 e ancora possibili piovaschi anche in serata. Sono previsti temporali anche mercoledì sera e giovedì.

Pioggia e temporali annunciati anche sul lago di Garda. A Desenzano farà un pochino più fresco (si fa per dire), con temperature tra i 31 e i 32 gradi. Il picco termico si raggiungerà alle 18, quasi 33 gradi, e poi comincerà a piovere. Attesi forti temporali fino a dopo le 20. Allerta caldo per mercoledì pomeriggio: le massime raggiungeranno i 32 gradi, ma i percepiti saranno più di 36.

In montagna certo si sta meglio, qualche grado in meno. E almeno per martedì sera i temporali dovrebbero “saltare”: sono previsti solo possibili piovaschi tra le 17 e le 18. Pioverà invece mercoledì: temperature in salita, stabili verso i 23 gradi, poi pioggia dalla sera, con replica giovedì e venerdì.