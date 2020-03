Torna l'inverno: temperature in picchiata, neve fino a 300 metri di quota

La primavera è appena arrivata, ma va già in pausa. Nemmeno le previsioni meteo per i prossimi giorni regalano buone notizie: dalle prossime ore nel Bresciano tornerà l'inverno. Temperature in picchiata, anche sotto lo zero durante la notte e pure neve. I venti gelidi cominceranno a soffiare sulla nostra provincia nella trada serata di domenica. Lo scrivono gli esperti di meteopassione.com.

"Il crollo termico sarà evidente, con temperature che crolleranno di 10°C in poche ore in quota. In questa fase non escludiamo fiocchi di neve spingersi sulla fascia prealpina fino a 300-500 metri."

E ne avremo per alcuni giorni: "Nella notte tra lunedì e martedì anche in pianura si potrebbe tornare sotto lo zero. Evento abbastanza inconsueto per la fine di Marzo." si legge sul sito web dell'associazione.

Non si esclude che i fiocchi scendano anche in pianura, anche se è un possibilità remota: "ma in un contesto così freddo non è da escludere nulla in caso di qualche precipitazione".