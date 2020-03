Colpo di coda dell'inverno: il Maniva 'sommerso' da 70 centimetri di neve

Per dare un po' di respiro alle strutture alberghiere e sciistiche bresciane, messe in ginocchio dall'epidemia di coronavirus, ieri è arrivata un'abbondante nevicata, che speriamo possa richiamare tanti appassionati per le ultime sciate di fine anno.

Dai comprensori di Ponte di Legno a quelli del monte Maniva, i fiocchi sono scesi senza sosta per diverse ore. E, proprio sul Maniva, sono caduti la bellezza di 70 centimetri di neve, che renderanno ancora più bella la ciaspolata "Maniva di Luna", già sposata al 14 marzo a causa delle misure decise da Regione e Governo per fermare il contagio del Covid-19.