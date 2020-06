In arrivo forti temporali: scatta l'allerta gialla della Protezione Civile

Il maltempo non dà tregua e l'estate sembra proprio non voler decollare. Di nuovo acquazzoni a Brescia e provincia, con un'altra allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali forti. Dopo la tempesta che sabato sera si è abbattuta sulla città e buona parte del Bresciano - che per fortuna non ha fatto troppi danni - nuove intense precipitazioni sono attese per le prossime ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Regione Lombardia e Protezione Civile hanno emesso un'allerta gialla a causa di possibili forti temporali e grandine, che, nella nostra provincia, dovrebbero interessare la zona delle Prealpi e dei laghi (soprattutto i comuni più a nord a ridosso delle montagne), ma anche la pianura orientale, a partire dalle ore pomeridiane di domenica.