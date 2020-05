Temporali, situazione esplosiva sul Nord Italia: grandine grossa e supercelle

"La situazione per stasera è di quelle esplosive, con forte potenziale. Infatti in questo momento un'intensa ondata calda sta coinvolgendo il Sud Italia (a Palermo temperature addirittura sui 40°C), mentre aria più umida e instabile scorre verso il Nord Italia da SW". A lanciare l'allarme sono gli esperti di Meteopassione.com, che aggiungono: "Non sono quindi da escludere fenomeni di un certo rilievo, soprattutto su Ovest lombardo e Piemonte. Il Bresciano sembrerebbe ai margini di questi fenomeni intensi, sebbene i temporali/rovesci non dovrebbero mancare".

"Tra le 6 e le 9" la situazione è ottimale "per lo sviluppo di sistemi a supercella" - si legge invece su ZenaStormChaser.it -, "con grandine grossa e forti raffiche di vento, a causa dell'ulteriore aumento dell'instabilità unita al contestuale crollo dello shear (la variazione di velocità e direzione del vento con la quota, con annessi allagamenti, ndr)". Le zone più interessate dai fenomeni si trovano sull'asse che va dal Pavese al Milanese e dall'Alessandrino orientale al basso Novarese".



Per quanto riguarda Brescia città in particolare, secondo ilMeteo.it la pioggia dovrebbe arrivare verso le 21 e si farà man mano più consistente, continuando fino al mattino di venerdì. Il momento più intenso del temporale è previsto tra l'1 e le 2 di notte, con abbondanti accumuli di pioggia fino a 6.5 mm in un'ora. Il dato è confermato anche dal Ministero della Difesa, che - attraverso il meteo dell'Aeronautica Militare - prevede inoltre raffiche di vento con punte fino a 41 km orari.