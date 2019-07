Arriva ondata di maltempo: "Rischio fenomeni estremi, con grandine e nubifragi"

"Weekend burrascoso! La fine del grande caldo è vicina": a dirlo sono gli esperti di Meteopassione.com, che - per la provincia di Brescia - annunciano un weekend di estremo maltempo, anche con fenomeni intensi.

"Altri record di caldo sono stati sbriciolati in questi giorni, soprattutto nei valori minimi. Tutta energia che si prepara a liberarsi nel corso del weekend, quando è prevista un'incursione di aria più fredda e instabile atlantica - spiega ancora Meteopassione.com -. Dobbiamo aspettarci i primi temporali nel tardo pomeriggio/serata di sabato. In quella fase ci potranno essere i fenomeni più violenti, non sono da escludere quindi episodi di grandine e nubifragi che scaricano molta pioggia in poco tempo".

Ma sabato è solo l'antipasto. Infatti una più ampia ondata di maltempo è in arrivo nella giornata di domenica, con una perturbazione che dovrebbe coinvolgere tutto il Nord Italia: "Le piogge saranno moderate e il clima improvvisamente quasi freddo per il periodo. Sbalzi estremi, a cui in un modo o nell'altro dovremo abituarci", concludono i meteorologi bresciani.