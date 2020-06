Chicchi come noci, strade imbiancate: maxi grandinata nel Bresciano

Nella giornata di martedì 2 giugno, la grandine ha fatto disastri in Val Seriana, soprattutto nel comune di Nembro dove le strade sono state sommerse dai chicchi di ghiaccio.

La perturbazione ha investito anche la nostra provincia, portando forti grandinate nella zona montuosa compresa tra la medio-bassa Valcamonica e la Val Trompia.

I territori più colpiti sono stati il comune di Bovegno, dove in alcune zone sono scesi chicchi grandi come noci, e quello di Borno, dove strade e giardini si sono ricoperti di bianco a causa dell'intensità delle precipitazioni, che in pochi minuti hanno fatto crollare la temperatura esterna di 10 gradi.

– Video: fiume di grandine a Nembro

– Video: residenti spalano le strade