Forti temporali in arrivo sul Bresciano: rischio grandine di medie dimensioni

"Allerta gialla: dal pomeriggio di mercoledì sono previsti temporali forti, nella Provincia di Brescia, zona Prealpi orientali e Lago di Garda": a lanciare l'allarme è il Gruppo Volontari del Garda, in una nota pubblicata alle 13.30 di oggi.

La previsione è confermata dagli esperti di ZenaStormChaser: "In Lombardia, rovesci già presenti sulle Alpi si intensificheranno durante le ore pomeridiane - spiegano i meteorologi -. Particolarmente colpite le Dolomiti sia trentine che venete, dove non si escludono disagi per allagamenti e smottamenti. I temporali si sposteranno lungo un asse da sud-ovest verso nord-est, seguendo le correnti in quota. Con il passare delle ore, l'instabilità si trasferirà verso sud, interessando maggiormente Veronese, lago di Garda e Vicentino, con possibilità di grandinate di medie dimensioni".