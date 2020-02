Fortissime raffiche di vento, l'acqua sommerge piazza e lungolago

Lago di Garda. "A fine giornata anche il lago si è calmato": con queste parole e con una bella foto pubblicati su Facebook, martedì sera la polizia locale di Lazise ha commentato la conclusione di un giorno di difficoltà per alcuni cittadini del comune lacustre.

Tutta colpa del vento forte che ha spinto l'acqua del lago sulle vie che lambiscono la costa, creando disagi anche ad alcuni bar e hotel di Sirmione. Il fenomeno ha danneggiato parte dell'arredo urbano, soprattutto le aiuole con mattoni in tufo, mentre l'acqua è penetrata in alcune attività commerciali.



Danni anche a Cisano di Bardolino, dove la lagheggiata ha ricoperto la piazza di alghe e ghiaia; anche l'inizio della passeggiata che porta a Lazise è andata completamente sommersa. Un evento meteo eccezionale, documentato anche sui social, come nel video di Angelo Perbellini da noi pubblicato.