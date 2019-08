Fiumi di grandine, tetti e alberi volati via: a Castel Mella è un disastro

La tempesta che si è abbattuta sull'Ovest Bresciano lunedì pomeriggio ha letteralmente devastato Castel Mella. Alla nostra redazione stanno arrivando decine di video e di foto che mostrano danni a non finire: tetti scoperchiati, con grondaie e tegole volate via, fiumi di grandine in strada, alberi e cartelli stradali caduti. Una volta passato il peggio, la gente è uscita di casa e si sta aiutando a vicenda, dove possibile. Al lavoro anche polizia e vigili dl fuoco.