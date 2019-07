Addio caldo record, arriva il maltempo: rischio grandine e forte vento

La canicola che ha avvolto il Bresciano dallo scorso giovedì dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore: lo dicono gli esperti di tutti i siti specializzati e lo conferma pure il Ministero della Salute. Ma un nuovo allarme si profila all'orizzonte: quello relativo alla grandine.

Arrivederci afa

Complice un’ondata di tempo instabile - che porterà precipitazioni diffuse su tutta la Lombardia - l’allarme dovrebbe rientrare tra martedì e mercoledì. Stando al bollettino informativo emesso quotidianamente dal Ministero della Salute, le temperature saranno in sensibile diminuzione ovunque. Martedì la massima sarà di 33°C - 2 gradi in meno rispetto a lunedì - e mercoledì di 27°C.

L’allarme passa quindi dal livello di massimo a quello di pre-allerta, prima di rientrare definitivamente: da mercoledì le condizioni meteo non presenteranno rischi per la salute per le fasce più sensibili. Per qualche giorno, insomma, si boccheggerà un po' meno. Anche i livelli di ozono sono rientrati nella norma, dopo il picco dello scorso giovedì.

Nubifragi n arrivo

A preoccupare ora sono i temporali e le forti raffiche di vento che tra poche ore potrebbero spazzare la nostra provincia: mercoledì le precipitazioni potranno essere intense e non si esclude che oltre all’acqua arrivi la grandine. Le previsioni dell'Aeronautica Militare annunciano forti temporali (e possibili fenomeni intensi) su Brescia dalle 5 del primo mattino, con una minima in picchiata a 21°C.

Indice Humidex

Le temperature percepite potranno tuttavia essere più alte di quelle segnate dal termometro e l’indice Humidex rilevato dall’Arpa conferma: l’elevata umidità persisterà sul Bresciano inficiando, in parte, il calo termico.