Caldo record ma nessuna emergenza idrica: riserve nella media in Lombardia

Il totale della riserva idrica in Lombardia è in linea con la media del decennio 2006-2015 e superiore di circa il 40% rispetto al 2007, anno critico di riferimento. Questo il dato emerso durante l'ultimo Tavolo Regionale per l'utilizzo in agricoltura della risorsa idrica.



Dopo i mesi di aprile e maggio con precipitazioni, anche nevose, superiori alla media, giugno e luglio sono stati caratterizzati da precipitazioni poco inferiori alla media e temperature invece decisamente superiori.



I volumi immagazzinati nei grandi laghi risultano in generale inferiori alla media del periodo, mentre quelli negli invasi montani sono superiori; lo SWE (Snow Water Equivalent) è in rapida diminuzione e presenta valori ormai residuali.