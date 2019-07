Ondata di caldo africano, è allerta: Brescia sarà la città più 'bollente' d'Italia

L'ondata di caldo peggiorerà nelle prossime ore e, nella giornata di mercoledì, Brescia sarà la città più calda d'Italia insieme a Bolzano, Firenze, Perugia, Pescara e Torino.

A dirlo è l'ultimo bollettino del Ministero della Salute: per la nostra città ha fatto scattare l'allerta di livello 3 (bollino rosso), che prevede "condizioni di emergenza con possibili effetti sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche".

Secondo ilMeteo.it, la temperatura percepita resterà stabilimente intorno ai 36°C per gran parte del pomeriggio, dalle 14 alle 20, con un'umidità del 30%.