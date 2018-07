Caldo e afa, settimana da bollino rosso: temperature percepite oltre i 40 gradi

E' arrivato il caldo, che più caldo non si può: le temperature minime non scendono sotto i 22 o 23 gradi, quando va bene, e passati pochi minuti dalle 7 del mattino hanno già raggiunto quota 25 o 26. Come in una cappa, che fortunatamente non sarà perenne: la settimana più calda dell'estate dovrebbe concludersi con il weekend in arrivo. Ma attenzione: sarà una settimana da “bollino rosso”.

Attenti agli anziani, ai bambini e ai malati: bere tanta acqua, non uscire nelle ore più calde. Sempre a portata di mano integratori e sali minerali. Consigli banali, ma è davvero meglio stare in allerta. Anche la provincia di Brescia è stata infatti inserita tra le località più calde della settimana, quelle che cioè saranno particolarmente “investite” dall'anticiclone africano. Che è già arrivato.

La chiamano “la settimana rovente”: ci si aspettano, si legge su 3bmeteo.com, “valori massimi pomeridiani superiori ai 35 gradi su pianure e fondovalle delle regioni centro-settentrionali, ma con locali picchi da 37 a 39 gradi sulle basse pianure lungo il Po tra Lombardia, Emilia Romagna e Veneto”.