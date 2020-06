Pioggia e temporali, la tempesta sfiora il Bresciano: ma oggi torna l'allerta meteo

La tempesta “perfetta” stavolta ha solo sfiorato il Bresciano. Anche se per tutta la notte, e in gran parte della provincia, non sono mancati rovesci e precipitazioni anche abbondanti: in attesa dei dati precisi, un acquazzone ininterrotto ha bagnato il nostro territorio per diverse ore. E' andata peggio, in questi due giorni, in altre zone della Lombardia e del Veneto.

A Varese, ad esempio, dove si è registrata una vera e propria alluvione. O domenica in terra veneta, dove si è abbattuta una supercella (vedi foto) che ha sradicato alberi e provocato allagamenti. In buona parte della provincia di Brescia lunedì mattina è tornato il sole. Ma potrebbe essere una falsa speranza.

L'ultimo bollettino della Protezione Civile, aggiornato al primo pomeriggio di domenica 7 giugno, segnala la persistenza di una circolazione depressionaria sul Nord Italia, con precipitazioni moderate diffuse su tutta la Lombardia, anche a carattere temporalesco (ed è alta la probabilità di forti temporali). Un peggioramento meteo è atteso in serata.