Maltempo in arrivo: porterà neve a quote molto basse

Prima di Santa Lucia arriva la neve. I fiocchi bianchi saranno il primo gradito regalo per tantissimi bimbi bresciani che fervono per stringere tra le mani i giocattoli ordinati tramite la consueta letterina.

Nevicherà dunque nel Bresciano e le precipitazioni cominceranno nelle prossime ore quando: "una debole perturbazione scavalcherà l’arco alpino portando in dote precipitazioni e aria fredda in quota al suo seguito", scrivono gli esperti di Meteopassione.

Una combinazione perfetta, pare, per far scendere i primi fiocchi di neve anche a bassa quota, e forse anche in pianura, dalla mattinata di giovedì.

"Sotto i 400 metri infatti è molto probabile che inizierà a piovere e solo nel corso della mattinata l’aria fredda che segue il fronte aiuterà a spingere la neve ancor più in basso. Noi crediamo in accumuli particolarmente importanti: nelle nostre valli si potranno raggiungere e superare i 5cm.“ Si legge sul sito Meteopassione.com.