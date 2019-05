Grandine e nubifragi nel Bresciano: strade allagate, traffico nel caos

Nel tardo pomeriggio di venerdì, nuovi temporali si sono abbattuti in diverse zone della nostra provincia, anche con locali grandinate: al momento, fortunatamente, non si segnalano particolari danni.



Un violento nubifragio ha interessato il territorio a nord Brescia, da Mompiano fino a Bovezzo, con strade e garage allagati. Non riuscendo a defluire a causa della forte intensità, l’acqua ha raggiunto anche i 20 centimetri d’altezza, creando non pochi problemi alla circolazione stradale in orario di punta.