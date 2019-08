Dopo il maltempo, ondata di caldo record (anche di notte): massime a 36°C

Dopo i danni causati dal passaggio del ciclone, la nostra provincia si prepara a una repentina impennata delle temperature, come spiegano gli esperti di Meteopassione.com: "L'estate 2019 continua con il suo ritmo e il caldo intenso è già pronto a rifarci visita. Le temperature già oggi incominceranno a salire, ma saranno soprattutto le giornate di sabato e domenica ad essere le più calde".

Per il weekend bisognerà aspettarsi massime sopra i 35-36°C, clima afoso e nottate davvero calde, con minime che non scenderanno sotto i 25°C: "Un'altra ricarica di energia che, speriamo, non sfoci nuovamente in eventi disastrosi", concludono i meteorologi.