Tutti i punti dove ricaricare l'auto elettrica a Brescia

Auto elettriche, il futuro è adesso: un mercato mai così ricco come negli ultimi due anni. Seppure nel breve periodo abbiamo infatti assistito a una vera “pioggia” di nuovi modelli, di marche e compagnie diverse, da chi rilancia sul piano dell'ibrido a chi invece segue l'onda dell'automobile elettrica al 100%, in cui vengono completamente abolite le funzionalità del motore a scoppio, diesel o benzina o Gpl che sia.

L'auto elettrica

L'auto elettrica, per definizione, è un'automobile con motore elettrico che utilizza come fonte di energia primaria l'energia chimica immagazzinata in una o più batterie ricaricabili, e resa disponibile da queste al motore sotto forma di energia elettrica. I veicoli elettrici, a seconda del contesto, hanno una maggiore o minore efficienza energetica rispetto ai motori a combustione interna: il dibattito degli ultimi mesi, anzi degli ultimi anni, si lega in particolare alla limitata autonomia delle ricariche, la scarsa durata delle batterie, i lunghi tempi di ricarica delle batterie stesse.

La storia delle auto elettriche

Senza parlare delle recenti (e costosissime) Tesla, oppure delle ibride Honda, o dei nuovi modelli di Audi, Peugeot, Volkswagen e Volvo e chi più ne ha più ne mette, la storia delle auto elettriche comincia da lontano, da lontanissimo. Quasi in parallelo con le auto con motori a combustione interna: i primi tentativi risalgono infatti addirittura alla prima metà del XIX secolo, il primo prototipo è del 1884, a firma del britannico Thomas Parker, il primo modello “ufficiale” è del 1888, costruito dal tedesco Andreas Flocken.

Nostalgia a parte, è chiaro che l'auto elettrica si pone alla testa della rivoluzione “green”, almeno per quanto riguarda le emissioni (nei tempi in cui, prima o poi, verranno davvero banditi i motori diesel). Certo la strada è in salita, e ci sono problemi da risolvere: ad esempio, la dipendenza di produzione energetica da combustibili fossili, petrolio o carbone, tanto in Europa quanto in Cina o negli Stati Uniti. E la questione del rame: per costruire un'auto elettrica serve tanto, tantissimo rame, e dunque miniere e minatori fino alle profondità della Terra.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Colonnine di ricarica

Ma per chi già possiede un'auto elettrica, qual è la strada giusta? Di certo quella delle colonnine di ricarica, presenti in gran numero (almeno una cinquantina) a Brescia e provincia. Ma attenzione: oltre alle colonnine “ufficiali”, quelle che verranno censite di seguito, esistono anche delle colonnine “extra” presenti nei parcheggi di alcuni grandi marchi della grande distribuzione alimentare, o nei centri commerciali. Per una mappa interattiva e in continuo aggiornamento è possibile consultare anche il portale E-Mobility della Provincia di Brescia.

Dove ricaricare l'auto a Brescia