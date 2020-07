Quanto costa ricaricare l'auto elettrica

Sono circa una ventina le colonnine di ricarica per auto elettriche a Brescia, almeno tra quelle “ufficiali”: ne esistono poi altre posizionate in vari punti della città da strutture e attività private (come supermercati e centri commerciali). Ma quanto costa un “pieno” di elettricità per la nostra auto? Ad oggi è impossibile fare un confronto ad hoc rispetto ai serbatoi benzina e diesel, Gpl o metano, sia per le forti differenze di autonomia (cioè quanti chilometri si possono percorrere) sia per la mancanza di un'adeguata infrastruttura di ricarica. Al netto del detto confronto, infine, andrebbero aggiunti i “costi di gestione” di auto elettrica rispetto a un mezzo con motore a combustione, ad oggi ancora ben più elevati sia per l'acquisto che per la manutenzione.

Quanto costa la ricarica domestica

Facendo comunque una stima, come riporta EnelX, si può ipotizzare che la ricarica “domestica” (dunque tra le mura di casa) di un'auto elettrica di media cilindrata possa costare circa 4 euro per un autonomia di 100 chilometri, quando il costo equivalente di una macchina a benzina è compreso tra i 10 e i 12 euro.

Tutto dipende anche dall'eventuale contratto di erogazione dell'energia: ci sono infatti tariffe a consumo, che quindi si pagano in base a quanto viene effettivamente erogato, e invece tariffe “flat” che possono essere orarie oppure a forfait. Ricordiamo che il prezzo medio della corrente elettrica per le utenze domestiche è di circa 20 centesimi al kilowatt (kW).

Quanto costa la ricarica fuori casa

Da non sottovalutare anche la modalità di ricarica che viene effettuata, per cui le tariffe variano ancora moltissimo: in media comunque è possibile calcolare un range compreso tra 0,40 e 0,45 euro per kWh per i punti di ricarica “lenta”, fino a 22 kWh, e da 0,50 euro in su per quel che riguarda i punti di ricarica “veloce”, fino a 50 kWh. In media la spesa per un “pieno completo” può aggirarsi comunque tra i 15 e i 20 euro.

Il costo della ricarica per i vari modelli

Il portale noicompriamoauto.it ha pubblicato una stima dei costi di ricarica all'esterno (e non in casa) per cinque modelli di auto elettrica tra quelli più diffusi, ad oggi, in Italia: