La mappa delle piste ciclabili a Brescia

Negli ultimi tempi a Brescia si è parlato addirittura di una “Bicipolitana”, una sorta di “metropolitana della bicicletta” liberamente ispirata ai progetti già operativi di Pesaro e Firenze: in ogni caso, la rete delle piste ciclabili cittadine è abbastanza in salute. In tutto il territorio del capoluogo, in un'area che supera di poco i 90 chilometri quadrati, sono presenti circa 100 chilometri di piste: nel Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, sono già stati inseriti in cantiere altri 70 chilometri di piste ciclopedonali.

Tra le più recenti inaugurazioni si segnalano in particolare il nuovo tratto di Mompiano, in Viale Europa, per un investimento di circa 1 milione di euro (nell'ambito della convenzione urbanistica del nuovo insediamento commerciale di Via Triumplina), e il maxi-ponte ciclopedonale (da oltre 54 metri) di Via Flero, che sovrasta l'autostrada A4.

La mappa delle piste ciclabili di Brescia

In tutta la città sono almeno 13 gli itinerari ciclabili "ufficiali", tracciati e percorribili: la mappa completa è consultabile a questo link. Di seguito l'elenco completo

Itinerario 1: Quartiere Casazza – Stazione FS

Itinerario 2: Stadio – Ospedale Civile – Porta Trento

Itinerario 3: Via Torricella di Sopra – Porta Trento

Itinerario 4: Ciclopedonale del Mella

Itinerario 5: Piazzale Arnaldo – Via Bettole (San Polo)

Itinerario 6: Piazzale Arnaldo – Viale Bornata

Itinerario 7: Cavalcavia Kennedy – Flero

Itinerario 8: Cavalcavia Kennedy – Via Codignole

Itinerario 9: Ospedale Civile – Urago Mella

Itinerario 10: Via Labirinto – Fornaci

Itinerario 11: Centro storico – Valle di Mompiano

Itinerario 12: Via del Carretto – Villaggio Violino

Itinerario 13: Via Collebeato

Le piste ciclabili in provincia di Brescia

Per uno sguardo approfondito su tutte le piste ciclabili del territorio bresciano, ma di tutta la provincia, segnaliamo l'ottimo lavoro disponibile su Pisteciclabili.com. Dalle pianure alla montagna, passando per le piste attrezzate lungo i fiumi, senza dimenticare i laghi, che regalano scorci paesaggistici indimenticabili.