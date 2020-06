Parcheggiare a Brescia: le aree di sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Croce e delizia del viaggiator bresciano: che rabbia quando non si trova il parcheggio, che felicità quando finalmente, al termine di infinite ricerche, tra un angolo buio e una curva cieca ecco spuntare uno stallo di sosta. Divagazioni a parte, il problema dei parcheggi in città non risparmia nemmeno la “piccola” Brescia.

Abbiamo già parlato dei parcheggi gratuiti, dalla periferia alle zone più centrali, e pure del censimento di tutte le aree di sosta a pagamento (a sbarra o con parcometro) del territorio cittadino. Ma non è finita: questa guida è dedicata in particolare ai parcheggi del centro storico, la mappa completa e le tariffe.

Parcheggiare in centro: aree di sosta e parcometri

Per cominciare: a questo link potete sfogliare la mappa “totale” dei parcometri della città. Le aree di sosta, ricordiamo, sono suddivise in tre zone tariffarie: la zona più centrale, quella che a noi interessa, è la Zona A, che a sua volta si divide in “Zona A rossa” e “Zona A h22”. La prima comprende tutte le aree di sosta all'interno della mura veneta: è una zona così esclusiva che non viene nemmeno applicato lo sconto del 50% dedicato ai fruitori della Park City Card (i residenti). Il pagamento è attivo tutti i giorni (esclusivi i festivi) dalle 9 alle 20, con tariffa oraria di 2,40 euro.

La seconda invece comprende Via Trieste, Vicolo dell'Ortaglia, Via Orientale, Via Alberto Mario, Piazza Tebaldo Brusato e le zone in prossimità di Piazzale Arnaldo: il pagamento è attivo tutti i giorni (escluso i festivi), dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 22 e il venerdì dalle 9 alle 16.

Parcheggi in struttura non lontano dal centro

Non lontano dalle zone più centrali non mancano aree di sosta in struttura, con accesso a sbarra: dal parcheggio di Piazza Vittoria (520 posti) al Palagiustizia (570 posti) e poi il parcheggio della Stazione (1000 posti) con ingressi e uscite in Viale della Stazione e Via Solferino, il parcheggio di Piazza Arnaldo (260 posti più 30 box) e quello della caserma Goito (215 posti), il parcheggio del Freccia Rossa (2.500 posti: prime tre ore gratuite in caso di acquisto nel centro commerciale) e Fossa Bagni (560 posti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mappa delle tariffe

Sul portale di Brescia Infrastrutture è possibile verificare in tempo reale la disponibilità dei posti liberi. Le tariffe variano da 1,50 euro per ogni ora di sosta della caserma Goito ai 3 euro per la prima ora (e poi 2,40 euro per la seconda e la terza, 1,80 euro dalla quarta in poi) per l'area di sosta di Piazza Vittoria. I residenti, ricordiamo, pagano il 50% in meno. A questo link è possibile consultare la mappa completa (con tutti i tariffari) anche dei parcheggi in struttura.