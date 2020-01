Come (e dove) parcheggiare con il Telepass a Brescia

Non solo in autostrada: il servizio Telepass – il telepedaggio che in Italia è operativo dal 1989, e ad oggi conta circa 8 milioni di apparecchi attivi – può essere utilizzato anche a Brescia per pagare la sosta nei parcheggi a pagamento cittadini gestiti da Brescia Mobilità.

Il servizio era già attivo nelle tre aree di sosta più utilizzate dai bresciani: in Piazza Vittoria, parcheggio da 520 posti, in Stazione (1.000 posti) e all'Arnaldo Park vicino all'omonima piazza (263 posti più 30 box auto). Dal 18 dicembre scorso il pagamento con il Telepass è stato attivato anche anche nei parcheggi Fossa Bagni (560 posti), Ospedale Nord (1.410 posti) e Palagiustizia (570 posti).

Come parcheggiare con il Telepass

Per parcheggiare la propria auto con il Telepass basta inserirsi nell'apposita corsia, che come in autostrada è tratteggiata con segnaletica orizzontale di colore giallo, e poi superare il rilevatore, a bassa velocità e senza fermarsi: basta questo, perché il pagamento relativo alla durata della sosta viene calcolato direttamente all'uscita, minuto per minuto, e poi automaticamente contabilizzato nella fattura Telepass.

Sono circa 90mila gli utenti che ogni anno utilizzano il Telepass per parcheggiare la propria vettura in città, più di un terzo del totale: nell'area di sosta di Piazza Vittoria si arriva quasi a un utente su due. Il servizio tiene conto delle agevolazioni già previste per i residenti a Brescia, che si vedranno applicata in modo automatico la tariffa scontata in base al tempo effettivo della sosta.

Parcheggi a pagamento a Brescia

Abbiamo già trattato in questa guida dei parcheggi a pagamento disponibili in tutta la città di Brescia. Per quanto riguarda i parcheggi in struttura, si contano in totale una ventina di aree di sosta sotterranee o in superficie, per oltre 11mila posti auto disponibili. I parcheggi a parcometro, invece, delimitati con le celebri strisce blu, sono in tutto 337, per un totale di poco meno di 5mila stalli di sosta.