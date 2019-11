Parcheggi a pagamento a Manerba del Garda

La giunta comunale di Manerba del Garda ha da poco approvato la riorganizzazione dei parcheggi a pagamento presenti sul territorio, a seguito della realizzazione dei nuovi stalli di sosta di Via Verdi, in tutto 66 posteggi, che vanno ad aggiungersi ai 65 già esistenti, 40 sullo sterrato e 25 all'angolo con Via Pace.

“Nel corso degli anni – si legge nella delibera – sono state individuate ulteriori aree pubbliche a pagamento, e pertanto si è reso necessario aggiornare e integrare l'elenco delle aree individuate come parcheggi soggetti al pagamento della tariffa per la sosta dei veicoli”. In tutto sono una dozzina i parcheggi a strisce blu di Manerba: la tariffa è unitaria, fissata in 1 euro all'ora e in 7 euro per tutta la giornata. In bassa stagione, dal 1 ottobre al 31 marzo, i parcheggi sono sempre gratuiti.

La mappa dei parcheggi di Manerba

Di seguito l'elenco completo dei parcheggi a pagamento del Comune di Manerba: tra parentesi anche il numero degli stalli di sosta.